Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest

Seit Montag gilt Österreichs neues Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Damit beginnt der Praxistest an den Schulen. Jetzt muss sich das Gesetz erstmals im Schulalltag bewähren. Für Befürworter wie Direktor Christian Klar geht es um Schutz und Freiheit. Kritikerin Carla Amina Baghajati sieht dagegen Eltern unter Druck: „Eltern werden aufgefordert, Zwang auszuüben.“ Wie groß wird der Konflikt zwischen Schule, Eltern und Kind?