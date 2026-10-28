Wenn sexuelle Gewalt im Porno Spuren hinterlässt

Von Schlägen über Würgen bis hin zu Vergewaltigungsfantasien: Die in vielen Online-Pornos dargestellte sexuelle Gewalt mag inszeniert sein und einvernehmlich stattfinden - das bedeutet allerdings nicht, dass solche Darstellungen ohne Wirkung bleiben. Besonders problematisch kann das für junge Menschen sein, die das Gesehene noch nicht einordnen können.