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Und sein Teamkollege?

Verlängert! Zukunft von Formel-1-Routinier geklärt

Formel 1
28.10.2026 17:13
Seit 2011 ist Sergio Perez – mit einer Unterbrechung im Jahr 2015 – in der Formel 1 aktiv.
Seit 2011 ist Sergio Perez – mit einer Unterbrechung im Jahr 2015 – in der Formel 1 aktiv.(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)
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Von krone Sport

Formel-1-Rennstall Cadillac hat den Vertrag mit Routinier Sergio Perez bis 2029 verlängert. Damit wurden die Spekulationen um die Zukunft des einstigen Teamkollegen von Max Verstappen beendet. Weiter gehen diese allerdings bezüglich Valtteri Bottas.

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Erfolgreich verläuft die Saison von Formel-1-Neuling Cadillac nicht gerade – zumindest was die Punkteausbeute anbelangt. Denn weder Perez noch Bottas haben bisher anschreiben können. Auch deshalb wurde darüber spekuliert, ob der Rennstall einen oder gar beide Piloten austauschen könnte. 

Bezüglich Perez herrscht – wenige Tage vor dessen Heimrennen in Mexiko-Stadt – Klarheit. Denn der 36-Jährige hat seinen Vertrag gleich bis 2029 verlängert. Das gab sein Rennstall am Mittwoch bekannt. „Perez hat während der historischen Debütsaison des Teams unschätzbare Erfahrung, Talent und Führungsqualitäten eingebracht“, wird in der Aussendung lobend erwähnt.

Lob für Perez, aber was ist mit Bottas?
Und damit nicht genug, denn außerdem ist zu lesen: „Sein technisches Feedback und sein fahrerisches Können haben dazu beigetragen, die Chassis-Entwicklung zu beschleunigen, die Abläufe an der Rennstrecke zu verfeinern und das Fundament für weitere Fortschritte an den Standorten des Teams in Silverstone, Indianapolis und Charlotte zu legen.“

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas(Bild: AFP/JADE GAO)

Während man mit Perez also trotz fehlender Punkte zufrieden ist und den ehemaligen Red-Bull-Piloten mit einem neuen Vertrag ausstattet, herrscht rund um Teamkollege Bottas weiter Rätselraten. Teamchef Marcin Budkowski hatte zuletzt ein Bekenntnis vermieden. Gut möglich also, dass sich der routinierte Finne nach der Saison aus der Königsklasse verabschieden muss. 

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