Verlängert! Zukunft von Formel-1-Routinier geklärt

Lob für Perez, aber was ist mit Bottas?

Und damit nicht genug, denn außerdem ist zu lesen: „Sein technisches Feedback und sein fahrerisches Können haben dazu beigetragen, die Chassis-Entwicklung zu beschleunigen, die Abläufe an der Rennstrecke zu verfeinern und das Fundament für weitere Fortschritte an den Standorten des Teams in Silverstone, Indianapolis und Charlotte zu legen.“