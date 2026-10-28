So rüstet sich die Polizei für Halloween

Man beobachte das, die Exekutive sei sensibilisiert, sagten Karner und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl. „Die Polizei ist gut vorbereitet und wird konsequent einschreiten, wenn es notwendig ist. Es gilt die 3D-Strategie: Dialog, Deeskalation und Durchsetzung, wenn die Deeskalation scheitert“, sagte Karner am Mittwoch. Pürstl berichtete von „einzelnen GenZ-Aufrufen“ in Wien. Es gebe aber keine konkreten Hinweise in Richtung organisierter Gewalt. Im Bedarfsfall stünden „ein paar hundert Beamte“ bereit, um Gefahren abzuwehren. Die regulären Streifendienste werden österreichweit von spezialisierten Einheiten unterstützt, zum Beispiel von der Diensthundeeinheit und schnellen Interventionsgruppen.