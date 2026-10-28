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Gold, Drogen und Wodka

So führt Pawel Prigoschin das Erbe des Vaters fort

Außenpolitik
28.10.2026 17:37
Söldner-Sohn Pawel Prigoschin (28) hat die Kontrolle über die von seinem Vater gegründete ...
Söldner-Sohn Pawel Prigoschin (28) hat die Kontrolle über die von seinem Vater gegründete Wagner-Gruppe übernommen.(Bild: Screenshot Twitter/X)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Wagner ist tot, lange lebe Wagner! Pawel Prigoschin – der Sohn des von Wladimir Putin ermordeten Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin – hat sich nach dem Tod seines Vaters ein mächtiges Verbrecherimperium in Afrika aufgebaut. Es geht um Gold, Drogen, Wodka – und gefährliche Ambitionen.

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Pawel Prigoschin ist 25 Jahre alt und schickt sich gerade erst an, in die Fußstapfen seines Vaters Jewgeni zu treten, als am 23. August 2023 dessen Privatjet nordwestlich von Moskau explodiert. Der Anführer der berüchtigten Söldnertruppe Wagner hat sich inmitten des tobenden Ukraine-Kriegs öffentlich mit Kreml-Chef Putin angelegt und mit seinen Soldaten einen Marsch auf Moskau initiiert – und bezahlt dafür mit dem Tod.

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