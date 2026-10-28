So führt Pawel Prigoschin das Erbe des Vaters fort

Pawel Prigoschin ist 25 Jahre alt und schickt sich gerade erst an, in die Fußstapfen seines Vaters Jewgeni zu treten, als am 23. August 2023 dessen Privatjet nordwestlich von Moskau explodiert. Der Anführer der berüchtigten Söldnertruppe Wagner hat sich inmitten des tobenden Ukraine-Kriegs öffentlich mit Kreml-Chef Putin angelegt und mit seinen Soldaten einen Marsch auf Moskau initiiert – und bezahlt dafür mit dem Tod.