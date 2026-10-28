ÖFB-Cup: Bregenz gegen Salzburg, LIVE ab 18 Uhr

Mit dem Sieg gegen den LASK hat sich Salzburg als aktuell einziger ernsthafter Verfolger von Tabellenführer Rapid entpuppt, im Cup soll der Zweitligist aus Bregenz nicht zum Stolperstein werden. „Wir wollen den Schwung aus dem Spiel gegen den LASK mitnehmen und mit einer fokussierten Leistung in die nächste Runde einziehen“, erklärte Danny Röhl. Der Coach der Salzburger, die zuletzt 2022 im Cup triumphiert haben, erwartet wie stets einen ambitionierten Außenseiter. „Wie es zum Cup gehört, lauert mit Bregenz ein Gegner, der alles daransetzen wird, uns ein Bein zu stellen. Dessen sind wir uns voll und ganz bewusst“, sagte Röhl.