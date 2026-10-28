ÖFB-Cup: Bregenz gegen Salzburg, LIVE ab 18 Uhr

Achtelfinale im ÖFB-Cup! Red Bull Salzburg ist bei Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz klarer Favorit. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit dem Sieg gegen den LASK hat sich Salzburg als aktuell einziger ernsthafter Verfolger von Tabellenführer Rapid entpuppt, im Cup soll der Zweitligist aus Bregenz nicht zum Stolperstein werden. „Wir wollen den Schwung aus dem Spiel gegen den LASK mitnehmen und mit einer fokussierten Leistung in die nächste Runde einziehen“, erklärte Danny Röhl. Der Coach der Salzburger, die zuletzt 2022 im Cup triumphiert haben, erwartet wie stets einen ambitionierten Außenseiter. „Wie es zum Cup gehört, lauert mit Bregenz ein Gegner, der alles daransetzen wird, uns ein Bein zu stellen. Dessen sind wir uns voll und ganz bewusst“, sagte Röhl.
Der Erfolg im Spitzenspiel am Sonntag brachte viel Selbstvertrauen, aber auch einige Verletzte. Leandro Morgalla und Damir Redzic stehen aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung, Dominik Schmid (Kniedistorsion) und Sota Kitano (Schlag auf das Sprunggelenk) fallen ebenfalls aus.
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