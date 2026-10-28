Diese Stars brachten Halloween zum Glühen

Heiß, heißer, Halloween! Am gruseligsten Tag des Jahres zeigen sich die einen schaurig-schön, die anderen verboten sexy. Wir haben die heißesten Looks der Stars aus den letzten Jahren für Sie zusammengefasst. Und geben schon mal einen Vorgeschmack auf die hottesten Styles von heuer ...
Wow – so sexy kann Halloween sein. Der schaurigste Tag des Jahres ist ein Anlass für viele, möglichst viel Haut zu zeigen. Ob Zombie, Katze oder Horrorbraut – in den letzten Jahren sorgten diese Stars mit ihren Outfits für Schnappatmung!
Das waren die hottesten Looks aller Zeiten:
Victoria Justice – Horror-Braut
Die Schauspielerin Victoria Justice zog mit einer Mischung aus sexy und Horror alle Blicke auf sich. Sie trug ein kurzes, blutiges Brautkleid mit auffälligem Bustier und Minirock, die nur das Nötigste verdeckten. Dazu war sie blutig geschminkt, ihre Augen funkelten durch rubinrote Farblinsen.
Paris Hilton – „Queen Britney“
Paris zollte ihrer Ikone Britney Spears ein Tribut. Sie trug zu Halloween den ikonischen roten Catsuit aus Britneys Musikvideo „Oops!… I Did It Again!“. Zu Halloween drehte die Hotelerbin sogar das Video aus dem Jahr 2000 nach und bandelte kurzerhand mit einem Astronauten an ...
Hailey Bieber – nochmal Britney!
Britney Spears scheint ein beliebtes Motiv zu sein! Auch Hailey Bieber trat als Britney auf und mimte das legendäre Schulmädchen-Outfit nach, welches Britney in „Baby, One More Time“ trug. Der unschuldige Zöpferl-Look verdrehte so manchem den Kopf ...
Kylie Jenner – Christina Aguilera
In Hollywood scheint es ein Trend zu sein, als Musikikonen zu Halloween aufzutreten. Denn auch Kosmetik-Milliardärin Kylie Jenner ahmte einst eine Musikikone nach. Genauer gesagt als Christina Aguilera! Den Look der Sängerin traf sie dabei perfekt: bauchfrei, im sexy Triangel-Bikini und mit langen blonden und schwarzen Strähnen in den Haaren.
Barbara Palvin – Die Grinsekatze aus „Alice im Wunderland“
Grrr!!! Wer versteckte sich hinter diesem raffiniertem Kostüm? Es war niemand Geringere als Barbara Palvin. Das Model trat als Grinsekatze aus dem Film „Alice im Wunderland“ auf. Der verstohlene, sexy Blick raubte so manchem den Atem ...
Camila Cabello – Freches Rotkäppchen
Es war einmal ... ein sexy Rotkäpchen alias Camila Cabello! Die Sängerin interpretierte den Märchenklassiker neu, verspielt und sexy, dafür weniger gruselig. Und bei dem ultra-kurzen Minirock fiel es schwer, den Blick von Rotkäppchen abzuwenden ...
Auch 2026 wird‘s wieder hot!
Bis Halloween müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, sicher ist aber schon: Es wird auch dieses Jahr wieder heiß! Einige Stars haben bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Kostüme gegeben. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber zwei Stars haben es bereits geschafft, dass einigen schon jetzt ultra heiß wird!
Victoria Justice – sexy Zombie
Die Schauspielerin scheint ein echter Halloween-Fan zu sein. Sie kombiniert abermals Horror und sexy Elemente in einem. Sie zeigte sich unlängst auf einer Party als ultra-sexy Zombie, in einem zerfetzten schwarzen Mini-Kleid, das wirklich nur das Allernötigste verdeckt ! Dramatisches Zombie-Make-up und Ketten am ganzen Körper lassen den Look noch autenthischer wirken. Besonders chick: Der blutrote Herzanhänger um ihren Hals.
Sydney Sweeney – rotzfrecher Doggy-Style
Eine darf in Sachen heiße Outfits nicht fehlen: Sex-Bombe Sydney Sweeney! Die Schauspielerin sorgte unlängst für Aufruhr, weil sie sich in der finalen Staffel von „Euphoria“ in der Rolle der Cassie Howard in super knappem Hunde-Outfit auf einem Bett räkelt. Aus dem Aufreger machte Sweeney gemeinsam mit ihrem Dessous-Label „Syrn“ kurzerhand einen Halloween-Trend: Falls noch jemand eine Kostüm-Inspiration für Halloween sucht – so sieht der Look zum Nachstylen aus:
Eines ist sicher: Halloween wird 2026 nicht nur sexy, sondern wie immer bunt, schrill und kurios! Kim Kardashian etwa hat am Dienstag veröffentlicht, dass sie als Zwilling ihrer Tochter North auftreten wird.
Und natürlich warten alle Halloween-Fans auf der ganzen Welt auf das Kostüm der Halloween-Königin höchstpersönlich, Heidi Klum! Denn die Looks des Models sind einfach legendär: Im letzten Jahr trat sie übrigens als grausame Medusa auf, die einen armen Seemann (ihren Mann Tom Kaulitz) mit dem Dreizack bedroht ...
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