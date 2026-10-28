Diese Stars brachten Halloween zum Glühen

Auch 2026 wird‘s wieder hot!

Bis Halloween müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, sicher ist aber schon: Es wird auch dieses Jahr wieder heiß! Einige Stars haben bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Kostüme gegeben. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber zwei Stars haben es bereits geschafft, dass einigen schon jetzt ultra heiß wird!