Strafbare Laxheit bei Heeres-Disziplinarfällen?

Senat entscheidet beim zweiten Prozess anders

Der Prozess gab einen Einblick in diese herausfordernde Corona-Zeit. „Die Disziplinarverfahren hatten in dieser Zeit nicht oberste Priorität“, führte auch der Verteidiger des Offiziers aus.

Der Senat konnte im zweiten Durchgang schließlich keine vorsätzliche Schädigungsabsicht durch den ehemaligen Kommandanten erkennen: Freispruch vom Amtsmissbrauch – nicht rechtskräftig.