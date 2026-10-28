Tiroler-Derby! Wacker gegen WSG, LIVE ab 18 Uhr

„Wie ganz Tirol freuen auch wir uns sehr auf dieses besondere Spiel. Das Wichtigste ist, dass es ein faires und friedliches Derby ohne Ausschreitungen wird. Es soll ein wahres Fußballfest sein. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und unbedingt ins Viertelfinale einziehen“, erklärte WSG-Trainer Philipp Semlic. Die Wattener haben zuletzt in der Saison 2019/20 den Aufstieg in die Runde der besten acht Teams geschafft. Jeweils Rang sechs in der jeweiligen Meisterschaft kann sich für die WSG sehen lassen, die Ambitionen von Wacker, das zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste, sind dagegen höher.