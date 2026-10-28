Zehnjährigem zu Halloween Süßigkeiten geraubt

Eine Gruppe von Burschen hatten die Grenzen, die auch zu Halloween gelten, deutlich überschritten. Teilweise maskiert liefen sie in Linz einem Zehnjährigen nach, stellten sich in einem Halbkreis bedrohlich vor dem Kind auf und forderten die Herausgabe von Süßigkeiten. Widrigenfalls würden sie zuschlagen. Einer der Täter hatte einen Baseballschläger dabei und schlug dem jungen Opfer damit leicht gegen Beine und Kopf, woraufhin der verängstigte Bub die Süßigkeiten herausgab.