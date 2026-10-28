Saisonniers: Touristiker und Gewerkschaft im Zwist

Gewerkschaftsboss: Heimischer Arbeitsmarkt bietet genug Potenzial

Seitens der Gewerkschaft hält sich das Mitleid mit den Tourismusbetrieben in Grenzen. Die Probleme seien zu einem Gutteil hausgemacht, so der vida-Landesvorsitzende Reinhard Stemmer. Seine Forderung: „Wer Personal gewinnen will, muss Löhne und Arbeitsbedingungen verbessern, statt den Fachkräfte- und Personalmangel allein mit Saisonkontingenten zu bekämpfen.“ Stemmer ist überzeugt davon, dass der heimische Arbeitsmarkt genug Potenzial bietet, um den Großteil der Nachfrage zu bedienen und verweist auf die offiziellen Zahlen: Ende September waren in Vorarlberg immerhin 1145 Personen in Hotel-, Gaststätten- und Küchenberufen auf Jobsuche. „Diese Menschen müssen wir in den Blick nehmen. Wenn die Arbeitsbedingungen attraktiver wären, könnten die Betriebe aus diesem Potenzial viel stärker schöpfen. Wer offene Stellen besetzen will, muss auch fragen, warum so viele Menschen die Branche meiden oder ihr nach kurzer Zeit wieder den Rücken kehren“, so Stemmer.