Hajek verlässt Red Bull, Putz rückt zu Profis auf

Der Niederösterreicher Alexander Hajek hat nach drei Jahren bei Red Bull keinen neuen Vertrag bei einem World-Tour-Radrennstall erhalten. Der 23-Jährige wechselt zur italienischen Bardiani-Mannschaft, die als ProTeam keine automatische Teilnahmeberechtigung bei den großen Rennen hat, üblicherweise aber für den Giro d‘Italia eine Wildcard erhält.