EU-Indien-Handelsabkommen soll im Dezember kommen

„China ist zunehmend protektionistisch“

„Während China zunehmend protektionistisch ist und auch vonseiten der USA die Zolldaumenschrauben angezogen werden, wird die Partnerschaft zwischen Europa, auch Österreich, und Indien immer wichtiger (...). Egal bei welchem Thema, man kommt eigentlich an Indien nicht vorbei“, sagte Meinl-Reisinger am Mittwoch. Die Europäische Union ist bereits der größte Handelspartner des bevölkerungsreichsten Landes der Welt. Das jährliche Handelsvolumen zwischen beiden Seiten beläuft sich laut EU-Kommission auf mehr als 180 Milliarden Euro.