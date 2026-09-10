EZB erhöht Leitzins auf 2,50 Prozent

Kampf gegen den Ölpreisschock

Der Ölpreis war Mitte der Woche wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar (rund 86 Euro) je Barrel gesprungen. Anleger befürchten wegen der eskalierenden Angriffe im Nahen Osten eine Unterbrechung der Öllieferungen aus der Region.

Die EZB will verhindern, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge im Euroraum nachhaltig verändert: Denn die vom Iran-Krieg hochgetriebenen Energiekosten für Konsumenten und Firmen bergen die Gefahr, dass eine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt und sich die starke Teuerung so verfestigt.