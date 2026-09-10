ÖFB-„Juwel“ verlängert bei der Wiener Austria

„Er hat sein enormes Potenzial in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, schwärmt Sportvorstand Tomas Zorn. „Vasilije steht beispielhaft für den Weg, den wir gehen wollen: unsere besten Talente frühzeitig zu erkennen, ihnen auf höchstem Niveau eine klare sportliche Perspektive zu geben, sie gezielt weiterzuentwickeln und langfristig an Austria Wien zu binden.“