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„Enormes Potenzial“

ÖFB-„Juwel“ verlängert bei der Wiener Austria

Bundesliga
10.09.2026 14:40
Vasilije Markovic (li.)
Vasilije Markovic (li.)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tinte ist trocken: Vasilije Markovic verlängert seinen Vertrag bei der Wiener Austria vorzeitig bis 2029.

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Im Alter von neun Jahren wechselte Vasilije Markovic zu den Veilchen und durchlief den gesamten Ausbildungsweg bei der Austria. Der 18-Jährige hat sich mittlerweile als Stammspieler in der Kampfmannschaft etabliert. Nun verlängert der U21-Teamspieler seinen Vertrag vorzeitig.

„Er hat sein enormes Potenzial in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, schwärmt Sportvorstand Tomas Zorn. „Vasilije steht beispielhaft für den Weg, den wir gehen wollen: unsere besten Talente frühzeitig zu erkennen, ihnen auf höchstem Niveau eine klare sportliche Perspektive zu geben, sie gezielt weiterzuentwickeln und langfristig an Austria Wien zu binden.“

Nächster Schritt
Und auch bei Markovic ist die Freude groß: „Mit der Vertragsverlängerung möchte ich den nächsten Schritt gehen, mich kontinuierlich weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen und mir mit harter Arbeit die nächsten Schritte verdienen.“

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