ÖFB-„Juwel“ verlängert bei der Wiener Austria

Die Tinte ist trocken: Vasilije Markovic verlängert seinen Vertrag bei der Wiener Austria vorzeitig bis 2029.
Im Alter von neun Jahren wechselte Vasilije Markovic zu den Veilchen und durchlief den gesamten Ausbildungsweg bei der Austria. Der 18-Jährige hat sich mittlerweile als Stammspieler in der Kampfmannschaft etabliert. Nun verlängert der U21-Teamspieler seinen Vertrag vorzeitig.
„Er hat sein enormes Potenzial in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, schwärmt Sportvorstand Tomas Zorn. „Vasilije steht beispielhaft für den Weg, den wir gehen wollen: unsere besten Talente frühzeitig zu erkennen, ihnen auf höchstem Niveau eine klare sportliche Perspektive zu geben, sie gezielt weiterzuentwickeln und langfristig an Austria Wien zu binden.“
Nächster Schritt
Und auch bei Markovic ist die Freude groß: „Mit der Vertragsverlängerung möchte ich den nächsten Schritt gehen, mich kontinuierlich weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen und mir mit harter Arbeit die nächsten Schritte verdienen.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.