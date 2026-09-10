„Als Schüler war ich oft eine ziemliche Krätzn“

Snowboardcrosser Jakob Dusek stattete zuletzt seiner alten Schule einen Besuch ab. Warum er nicht gerade der Lieblingsschüler seiner Lehrer war, als Einziger keine Party auf Mallorca macht und so gerne in Ruhe Golf spielt ...
Früher hat er hier die Lehrer auf Trapp gehalten, jetzt zieren Fotos seiner zahlreichen Errungenschaften samt Arbeitsgerät den Eingangsbereich. Snowboardcrosser Jakob Dusek stattete unlängst seiner alten Wirkungsstätte, der Sportmittelschule Wölbling, einen Besuch ab.
Der Ort, wo alles begann – und der nun 29-Jährige damals alles andere als ein klassischer Musterschüler war. „Ich war damals oft eine ziemliche Krätzn“, verriet der Herzogenburger der „Krone“. „Mit meinen Freunden hab ich enorm viel Blödsinn gemacht, die Grenzen Tag für Tag immer mehr und mehr ausgereizt!“
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