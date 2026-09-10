Weltweiter Kohleverbrauch steigt auf Rekordwert

Houthi-Vormarsch bedroht weitere wichtige Meerenge

Eine neue Gefahr für die internationale Schifffahrt droht nun auch an einer anderen Front. Im Zuge des Iran-Kriegs ist nämlich auch der Konflikt im Jemen erneut aufgeflammt. Die aktuellen Kämpfe sind die schwersten Gefechte seit Jahren. Die vom Iran unterstützte schiitische Houthi-Miliz ist dem Vernehmen nach am Vormarsch. Am Donnerstag eroberte die radikal-islamische Gruppe die historische Hafenstadt Mocha, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfuhr. Die Kämpfer griffen den Insidern zufolge zudem die vorgelagerten Hanish-Inseln im Roten Meer an, während die Regierungstruppen und ihre Verbündeten sich nach Süden in die Stadt Dhubab zurückzogen. Deren Kontrolle gilt zusammen mit der nahe gelegenen Insel Perim als Schlüssel für die Vorherrschaft über die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab.