Seiwald: „Wir gehören auf Europas größte Bühne“

Leipzigs Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald sprach im Interview mit der „Krone“ vor dem Start am Donnerstag bei Como über die Rückkehr in die Champions League, warum er selbstständiger wurde und welche Ziele er mit dem ÖFB-Team verfolgt.
„Krone“: Nicolas, du startest am Donnerstag (21 Uhr) mit Leipzig bei Como in die Champions League. Wie groß ist die Vorfreude?
Seiwald: Como ist zum Auftakt ein cooler Gegner, ein richtig gutes Team und sie haben mit Cesc Fàbregas einen aufstrebenden Trainer. Wir sahen Ausschnitte von ihnen im Testspiel gegen Arsenal, Como wird in der heimischen Liga in den nächsten Jahren sicher weiter ganz oben mitspielen.
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