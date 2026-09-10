Seiwald: „Wir gehören auf Europas größte Bühne“

„Krone“: Nicolas, du startest am Donnerstag (21 Uhr) mit Leipzig bei Como in die Champions League. Wie groß ist die Vorfreude?

Seiwald: Como ist zum Auftakt ein cooler Gegner, ein richtig gutes Team und sie haben mit Cesc Fàbregas einen aufstrebenden Trainer. Wir sahen Ausschnitte von ihnen im Testspiel gegen Arsenal, Como wird in der heimischen Liga in den nächsten Jahren sicher weiter ganz oben mitspielen.