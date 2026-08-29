Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“

Er ist DER Selfmade-Milliardär Österreichs, galt jahrzehntelang als Parade-Manager, polarisierte aber auch als Politiker und Parteigründer mit Aussagen zur Todesstrafe: Kurz vor seinem 94. Geburtstag weilt Frank Stronach anlässlich der Premiere seiner Dokumentation „The Magna Man“ in Österreich – und gab krone.tv eines seiner zuletzt rar gewordenen Interviews. „Ich hätte in Saus und Braus leben können“, blickt der gebürtige Steirer mit krone.tv-Moderatorin Jana Pasching und „Adabei“ Norman Schenz auf seinen außergewöhnlichen Lebensweg zurück, die Gerichtsverfahren in Kanada, spricht über Bürokratie, Schulden – und darüber, warum er keine Angst vor dem Tod hat. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.
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