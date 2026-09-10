Darum muss der Kärntner Nachwuchs in die Skihalle

„Wir brauchen Skihallen für den Nachwuchs!“ ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher machte kürzlich auf die Probleme im Sommer-Training aufmerksam. Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer warnte daraufhin in der „Krone“, den Fortschritt zu verpassen, sinnierte sogar über Bau einer bis zu 150 Millionen Euro teuren Halle in Kärnten.