Darum muss der Kärntner Nachwuchs in die Skihalle

Auch der Kärntner Nachwuchs trainiert seit Jahren indoor. Landes-Präsident Dieter Mörtl und Coach Sebastian Walder erklären die Hintergründe und geben einen Einblick in die Notwendigkeit der Skihallen für die Sommer-Vorbereitung.
„Wir brauchen Skihallen für den Nachwuchs!“ ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher machte kürzlich auf die Probleme im Sommer-Training aufmerksam. Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer warnte daraufhin in der „Krone“, den Fortschritt zu verpassen, sinnierte sogar über Bau einer bis zu 150 Millionen Euro teuren Halle in Kärnten.
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