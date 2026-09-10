Was steckt hinter der „Villa Yeti“ in Osttirol?

Mitten in den Karnischen Alpen steht eine Hütte, die so wohl kein zweites Mal zu finden ist. Die „Villa Yeti“ bei Kartitsch ist Schutzraum, Museum und persönliches Lebenswerk zugleich. Erbauer Josef Hernegger, den alle nur „Yeti“ nennen, hat dort historische Fundstücke aus dem Gebirgskrieg gesammelt – und bewahrt damit ein Stück Osttiroler Geschichte.