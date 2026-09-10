Eiskunstlauf-Star verliert den neutralen Status

Walijewa war Status zunächst zuerkannt worden

Walijewa war zunächst für diese Saison der Status einer neutralen Athletin zuerkannt worden. Dann wurde ihr dieser aber wegen Bedenken, dass sie möglicherweise gegen die Kriterien verstoßen habe, wieder entzogen. Die 20-Jährige könnte Berichten zufolge vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung einlegen. Nach der aktuellen Überprüfung sind mit Mark Kondratiuk, Alexandra Stepanowa und Iwan Bukin drei weitere drei Aktive vom Ausschluss betroffen.