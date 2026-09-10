Als die ganze Welt wochenlang auf Mörbisch blickte

Der Eiserne Vorhang ist längst Geschichte, die Erinnerungen wie jene an die dramatische Flucht vieler DDR-Flüchtlinge sind aber noch lebendig. Über Jahrzehnte hatte die markante Trennungslinie Europa strikt in West und Ost geteilt. Stacheldraht, Wachtürme, Minenfelder und mit Maschinengewehren bewaffnete Soldaten prägten früher das Bild.