Probebohrung sollen noch diese Woche stattfinden

In Mödling (NÖ) wird ein Asbest-Verdachtsfall geprüft. Betroffen ist laut einer Aussendung der Stadtgemeinde der Bereich der Kreuzung Feldgasse mit der Weißes-Kreuz-Gasse.
Eine mögliche Belastung sei im Meldesystem von Greenpeace eingetragen worden. Seitens der Stadt wurde nun eine Untersuchung durch eine Fachfirma in die Wege geleitet, eine Probebohrung soll noch diese Woche stattfinden.
Umgehende Untersuchungen wurden bereits eingeleitet
„Wir nehmen jeden Verdachtsfall sehr ernst, der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Wir werden mithilfe von Fachleuten zeitnah klären, ob hier eine gesundheitsschädliche Belastung mit Asbest vorliegt. Sollte das der Fall sein, werden wir die empfohlenen Maßnahmen einleiten“, hielten SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Stadtrat Tim Pöchhacker von den Grünen fest.
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