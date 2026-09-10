Probebohrung sollen noch diese Woche stattfinden

Umgehende Untersuchungen wurden bereits eingeleitet

„Wir nehmen jeden Verdachtsfall sehr ernst, der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Wir werden mithilfe von Fachleuten zeitnah klären, ob hier eine gesundheitsschädliche Belastung mit Asbest vorliegt. Sollte das der Fall sein, werden wir die empfohlenen Maßnahmen einleiten“, hielten SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Stadtrat Tim Pöchhacker von den Grünen fest.