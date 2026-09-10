Mutter wollte Kind töten: Wie kommt es so weit?

Das unfassbare Drama in Kärnten, bei dem eine Mutter versucht haben soll, ihren fünfjährigen Sohn mit einem Kissen zu ersticken, löst eine Welle der Bestürzung aus. Vor allem ihre Aussage bei Einvernahmen schockt: Sie wollte das Kind nur einschüchtern, nicht töten. Doch wie kann es so weit kommen und was bedeutet das für das Kind? Eine Psychotherapeutin erklärt.