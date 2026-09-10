Pfleger (41) stahl Gold im Wert von 296.000 Euro

Ein rumänischer Altenbetreuer griff in die Schreibtischlade seines betagten Schützlings und entwendete Edelmetall, das eigentlich die Enkerl bekommen sollten. Dafür wurde er nun im Landesgericht Ried im Innkreis (Oberösterreich) zu einer unbedingten Strafe verurteilt. Hilfsorganisationen raten Betroffenen zu sicherer Verwahrung.
Ein hochsensibles Vertrauensverhältnis nutzte ein Pfleger (41) aus Rumänien im Oktober des Vorjahres im Bezirk Schärding schamlos aus. Am letzten Tag vor seiner Abreise entdeckte er in einer unversperrten Schreibtischlade mehrere Säckchen mit Gold, die offenbar für die Enkelkinder des Pflegebedürftigen gedacht waren. Da er durch seine Tätigkeit den Code der Haustür des Pensionisten gekannt hatte, kehrte er später zurück, um Gold im Gesamtwert von rund 296.000 Euro zu stehlen.
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