Pfleger (41) stahl Gold im Wert von 296.000 Euro

Ein hochsensibles Vertrauensverhältnis nutzte ein Pfleger (41) aus Rumänien im Oktober des Vorjahres im Bezirk Schärding schamlos aus. Am letzten Tag vor seiner Abreise entdeckte er in einer unversperrten Schreibtischlade mehrere Säckchen mit Gold, die offenbar für die Enkelkinder des Pflegebedürftigen gedacht waren. Da er durch seine Tätigkeit den Code der Haustür des Pensionisten gekannt hatte, kehrte er später zurück, um Gold im Gesamtwert von rund 296.000 Euro zu stehlen.