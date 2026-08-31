Derad: Radikale ohne Betreuung und auf freiem Fuß

Der Verein kritisierte die mangelnde Kommunikation seitens des Innen- und Justizministeriums: „Wir sind überrascht und verärgert, dass nach mehr als zehn Jahren Zusammenarbeit vor der öffentlichen Erhebung der Vorwürfe kein Gespräch mit uns gesucht wurde. Wir hätten zumindest die Möglichkeit erwartet, zu den konkreten Vorwürfen, die uns nicht einmal näher bekannt sind, Stellung nehmen zu können.“