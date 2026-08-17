Erstmals über 300.000 E-Autos auf unseren Straßen

Die Elektromobilität in Österreich hat einen neuen Meilenstein erreicht: Erstmals sind mehr als 300.000 rein batterieelektrische Pkw auf heimischen Straßen unterwegs – und der Zuwachs beschleunigt sich rasant. Ein Phänomen, das Experten als „Popcorn-Effekt“ bezeichnen, treibt die E-Mobilität nun immer schneller voran.
Laut Verkehrsminister Peter Hanke lag der Bestand Ende Juli bei exakt 304.328 E-Autos. „Über 300.000 rein elektrisch betriebene Pkw auf Österreichs Straßen sind ein starkes Signal: Die Elektromobilität ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, so der Minister.
Besonders eindrucksvoll ist die Dynamik, die sich beschleunigt: Wurde die Marke von 100.000 E-Autos im September 2022 und jene von 200.000 rund 27 Monate später erreicht, dauerte der Sprung von 200.000 auf 300.000 nur noch 19 Monate.
Dieser sogenannte Popcorn-Effekt – ähnlich wie beim Aufpoppen des Snacks, wo es nach den ersten vereinzelten Körnern zu einer Kettenreaktion kommt – zeigt, dass die anfänglichen Hürden wie hohe Anschaffungskosten und mangelnde Ladeinfrastruktur für immer mehr Menschen überwunden sind. Parallel dazu wächst auch das Netz an Ladestationen: Österreich verfügt mittlerweile über rund 39.500 öffentliche Ladepunkte, die Marke von 40.000 will Hanke noch im Sommer knacken: „Der Hochlauf der E-Mobilität funktioniert dort besonders gut, wo Fahrzeugangebot und Infrastruktur zusammenspielen.“
Doch welches E-Auto ist 2026 das beliebteste in Österreich? Ein Blick in die aktuellen Zulassungsstatistiken der Statistik Austria zeigt: Die Österreicher setzen auf eine Mischung aus US-Flair, tschechischer Tradition und neuer chinesischer Konkurrenz. Unter allen Neuzulassungen (Jänner bis Juli) liegt das Tesla Model Y vorne - es ist das meistgekaufte E-Auto in der Gesamtwertung (siehe Grafik). Dahinter folgen die beiden Skoda-Modelle Enyaq und Elroq auf den Plätzen zwei und drei, gefolgt vom BMW X3 und dem chinesischen BYD Sealion in den Top 5.
Betrachtet man jedoch die Kundengruppen getrennt, zeigen sich deutliche Unterschiede: Bei den Firmenkunden dominieren die tschechischen Modelle von Skoda. Der Enyaq führt das Ranking klar an, gefolgt vom neuen Elroq. Erst auf Platz drei folgt das Tesla Model Y.
Anders sieht es bei den Privatkunden aus: Hier ist das Tesla Model Y der absolute Favorit und thront unangefochten an der Spitze. Auch der chinesische Hersteller BYD ist bei den privaten Käufern stark gefragt – der BYD Atto belegt hier den zweiten Platz. Auf den Rängen dahinter folgen Tesla Model 3, Opel Frontera und Skoda Elroq.
Die Zahlen zeigen: Die Elektromobilität ist in Österreich nicht mehr nur ein Nischenthema, sondern längst in der Breite angekommen. Mit dem Programm eMOVE Austria will das Verkehrsministerium den Schwung nun weiter nutzen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben. Hanke: „Unser Ziel ist klar: E-Mobilität soll für die Menschen einfach, alltagstauglich und verlässlich sein – unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder am Land leben.“ Der Popcorn-Effekt ist in Gang gesetzt – und die nächsten 100.000 E-Autos dürften wohl noch schneller folgen.
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