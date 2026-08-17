Erstmals über 300.000 E-Autos auf unseren Straßen

Die Zahlen zeigen: Die Elektromobilität ist in Österreich nicht mehr nur ein Nischenthema, sondern längst in der Breite angekommen. Mit dem Programm eMOVE Austria will das Verkehrsministerium den Schwung nun weiter nutzen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben. Hanke: „Unser Ziel ist klar: E-Mobilität soll für die Menschen einfach, alltagstauglich und verlässlich sein – unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder am Land leben.“ Der Popcorn-Effekt ist in Gang gesetzt – und die nächsten 100.000 E-Autos dürften wohl noch schneller folgen.