Königin Rania ist 56 – und stolze Vierfach-Omi!

Königin Rania von Jordanien feiert am heutigen Montag ihren 56. Geburtstag – und das mit einem Schnappschuss, der ans Herz geht. Denn das Geburtstagskind feierte seinen Ehrentag mit allen vier Enkelinnen!
„Ich verbringe meinen Geburtstag auf die schönste Weise, die man sich vorstellen kann“, schrieb Rania zu ihrem Geburtstag auf Instagram und veröffentlichte dazu einen Schnappschuss, der sie in ihrer liebsten Rolle zeigt: dem der Vierfach-Omi!
Mit diesem Schnappschuss, der sie mit ihren Enkelinnen zeigt, feiert Königin Rania ihren 56. Geburtstag:
„Meine liebsten kleinen Mädchen“
Denn erst kürzlich wurde die jordanische Königin wieder Oma – und das gleich im Doppelpack! Ihre Tochter Iman brachte Zwillingsmädchen zur Welt.
Talia und Mini-Rania hält Oma Rania auf dem neuen Schnappschuss in den Armen, während Amina (1) in einem Kinderbuch blättert und Iman (2), Tochter von Kronprinz Hussein, sich an ihre Großmutter kuschelt. „Meine liebsten kleinen Mädchen“, schwärmte die Königin zu dem Schnappschuss der Rasselbande zudem.
Königin in Jeans und T-Shirt
Schon am Vorabend von Ranias 56. Geburtstag teilte das jordanische Königshaus ein neues Porträt der Königin auf Instagram. Auch dieses Bild zeigt Rania von ihrer lässigen Seite – in Jeans und weißem T-Shirt.
Sehen Sie hier das lässige Geburtstagsporträt von Königin Rania:
„Alles Gute zum Geburtstag an die Inspiration ganzer Generationen“, hieß es in dem Kommentar.
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