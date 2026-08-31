Königin Rania ist 56 – und stolze Vierfach-Omi!

Talia und Mini-Rania hält Oma Rania auf dem neuen Schnappschuss in den Armen, während Amina (1) in einem Kinderbuch blättert und Iman (2), Tochter von Kronprinz Hussein, sich an ihre Großmutter kuschelt. „Meine liebsten kleinen Mädchen“, schwärmte die Königin zu dem Schnappschuss der Rasselbande zudem.