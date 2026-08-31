Obdachloser verteilte plötzlich 50-Euro-Scheine

Der für Soziales zuständige Stadtrat von Belluno, Marco Dal Pont, brachte zugleich eine ungewöhnliche Möglichkeit ins Spiel. Wenn es rechtlich zulässig sei, würde er das Geld gerne für den Obdachlosen verwenden, etwa für Maßnahmen zu dessen Unterstützung. Zunächst müsse jedoch geprüft werden, welche gesetzlichen Vorgaben gelten. Der Iraker wird nach Angaben der Stadt weiterhin von den Sozialdiensten betreut.