Brooks Nader heizt im kessen „Unten-ohne“-Look ein

Bei Brooks Nader wird selbst ein Mittagessen zum Fashion-Moment: Die neue „Baywatch“-Sexbombe zeigte sich im Familienurlaub in Saint-Tropez nämlich in einem Kleid, das so freizügig war, dass nicht mehr viel Raum für Fantasie blieb ...
Die Model-Schönheit macht ihren Sommerurlaub in Europa zur wahren Fashion Show: Noch in der letzten Woche sorgte sie auf Capri im „Baywatch“-roten Kleid für Aufsehen, für den Lunch im exklusiven Club 55 in Saint-Tropez, in dem Schön und Reich Champagner trinken und Kaviar naschen, entschied sich die 29-Jährige für ein Kleines Schwarzes mit echtem Wow-Faktor.
Oben hui, unten na bumm!
Das Dress war nämlich so riskant geschnitten, dass wohl so manch prominentem Urlaubsgast fast die Luft wegblieb: Denn während obenrum nur ein einzelner Träger den Stoff an Ort und Stelle hielt, ging es untenrum sogar noch heißer zu.
Das lag vor allem an dem endlos langen Schlitz im Kleid, der bis zu Brooks schlanker Taille reichte und nicht nur ihre langen Model-Beine in Szene setzte, sondern auch den Ansatz ihres Pos entblößte. Ob da noch Platz für ein Höschen blieb? Fraglich!
Nader liebt riskante Looks
Angst vor möglichen Blitzern schien die neue „Baywatch“-Nixe auf dem Weg in den Promi-Club jedenfalls nicht gehabt zu haben. Warum auch! Denn Nader ist längst bekannt für freizügige Looks und bewies in der Vergangenheit schon öfter, dass sie mit Outfit-Hoppalas wie ein Profi umgehen kann.
Etwa im Frühjahr, als ihr bei einem Pressetermin beim Planschen im Meer ihr rotes Minikleid platzte. Oder noch vor wenigen Tagen, als sie im schwarzen Gucci-Mini und mit High Heels baden ging.
Nader wird dank ihrer „Baywatch“-Rolle nicht nur längst als neue Pamela Anderson gehandelt, ihre Familie läuft auch nach und nach den Kardashians den Rang als berühmteste Reality-TV-Familie ab. Denn Nader und ihre Schwestern teilen seit dem letzten Jahr in der Reality-Show „Love Thy Naders“ wie Kim Kardashian und Co. (fast) alle Aspekte ihres Jetset-Lebens.
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