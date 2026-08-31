Transfer-Poker um Affengruber nimmt Fahrt auf!

Der Transfer-Poker um den ÖFB-Legionär David Affengruber nimmt Fahrt auf! Der englische Zweitligist Southampton ist mit einem Angebot an ihm abgeblitzt, nun wittert ein Premier-League-Klub die Chance.
Für Affengruber scheint die Zukunft nicht beim spanischen Erstligisten Elche zu liegen.
Crystal Palace arbeitet an Transfer
Nach Informationen von „Sky“ beschäftigt sich Crystal Palace mit Affengruber. Der Premier-League-Klub arbeitet demnach an einer Verpflichtung des Niederösterreichers. Zuvor hatte der 25-Jährige ein Angebot von Southampton abgelehnt.
Deadline Day am Dienstag
Für einen möglichen Wechsel bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit. Das Sommer-Transferfenster in England schließt am (morgigen) Dienstag um Mitternacht. Bis dahin könnte Affengruber noch den Sprung in die Premier League machen.
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