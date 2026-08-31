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Transfer-Poker um Affengruber nimmt Fahrt auf!

Fußball International
31.08.2026 15:56
ÖFB-Verteidiger David Affengruber
ÖFB-Verteidiger David Affengruber(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Transfer-Poker um den ÖFB-Legionär David Affengruber nimmt Fahrt auf! Der englische Zweitligist Southampton ist mit einem Angebot an ihm abgeblitzt, nun wittert ein Premier-League-Klub die Chance.

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Für Affengruber scheint die Zukunft nicht beim spanischen Erstligisten Elche zu liegen.

Crystal Palace arbeitet an Transfer
Nach Informationen von „Sky“ beschäftigt sich Crystal Palace mit Affengruber. Der Premier-League-Klub arbeitet demnach an einer Verpflichtung des Niederösterreichers. Zuvor hatte der 25-Jährige ein Angebot von Southampton abgelehnt.

Deadline Day am Dienstag
Für einen möglichen Wechsel bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit. Das Sommer-Transferfenster in England schließt am (morgigen) Dienstag um Mitternacht. Bis dahin könnte Affengruber noch den Sprung in die Premier League machen.

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