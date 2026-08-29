So wird das Leben im Jahr 2061 für uns aussehen

Der Wecker klingelt. Die Wohnung hat eigenständig für angenehme Temperaturen gesorgt und einen Großteil ihrer Energie erzeugt. Beim Frühstück ordnet künstliche Intelligenz (KI) den Tag und meldet, dass ein Gesundheitswert aus der Reihe tanzt. Vor der Tür hält ein selbstfahrender Kleinbus. Er gleitet durch eine Straße, in der Bäume Schatten spenden und Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. So könnte ein Spätsommertag 2061 starten. Noch mag manches nach Science-Fiction klingen. Doch auch unsere Gegenwart wäre den Menschen des Jahres 1991, dem Gründungsjahr der „Krone bunt“, futuristisch erschienen: Es gab weder Smartphones noch soziale Medien, das Internet spielte im Alltag kaum eine Rolle. Was erwartet uns nun in den nächsten 35 Jahren?