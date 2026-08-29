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Blick in die Zukunft

So wird das Leben im Jahr 2061 für uns aussehen

„Krone“-Plus
29.08.2026 19:04
Sieht so die Arbeit im Büro des Jahres 2061 aus?
Sieht so die Arbeit im Büro des Jahres 2061 aus?(Bild: demaerre)
Porträt von Sandra Wobrazek
Von Sandra Wobrazek

Autonome Busse, Medizin nach Maß, begrünte Städte und die künstliche Intelligenz als ständiger Begleiter: Wie wird unser Alltag im Jahr 2061 aussehen? Experten aus allen Lebensbereichen wagen für die „Krone“ einen Blick in eine Zukunft, die näher ist, als wir denken. 

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Der Wecker klingelt. Die Wohnung hat eigenständig für angenehme Temperaturen gesorgt und einen Großteil ihrer Energie erzeugt. Beim Frühstück ordnet künstliche Intelligenz (KI) den Tag und meldet, dass ein Gesundheitswert aus der Reihe tanzt. Vor der Tür hält ein selbstfahrender Kleinbus. Er gleitet durch eine Straße, in der Bäume Schatten spenden und Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. So könnte ein Spätsommertag 2061 starten. Noch mag manches nach Science-Fiction klingen. Doch auch unsere Gegenwart wäre den Menschen des Jahres 1991, dem Gründungsjahr der „Krone bunt“, futuristisch erschienen: Es gab weder Smartphones noch soziale Medien, das Internet spielte im Alltag kaum eine Rolle. Was erwartet uns nun in den nächsten 35 Jahren?

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