So wird das Leben im Jahr 2061 für uns aussehen

Autonome Busse, Medizin nach Maß, begrünte Städte und die künstliche Intelligenz als ständiger Begleiter: Wie wird unser Alltag im Jahr 2061 aussehen? Experten aus allen Lebensbereichen wagen für die „Krone“ einen Blick in eine Zukunft, die näher ist, als wir denken.
Der Wecker klingelt. Die Wohnung hat eigenständig für angenehme Temperaturen gesorgt und einen Großteil ihrer Energie erzeugt. Beim Frühstück ordnet künstliche Intelligenz (KI) den Tag und meldet, dass ein Gesundheitswert aus der Reihe tanzt. Vor der Tür hält ein selbstfahrender Kleinbus. Er gleitet durch eine Straße, in der Bäume Schatten spenden und Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. So könnte ein Spätsommertag 2061 starten. Noch mag manches nach Science-Fiction klingen. Doch auch unsere Gegenwart wäre den Menschen des Jahres 1991, dem Gründungsjahr der „Krone bunt“, futuristisch erschienen: Es gab weder Smartphones noch soziale Medien, das Internet spielte im Alltag kaum eine Rolle. Was erwartet uns nun in den nächsten 35 Jahren?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.