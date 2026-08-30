Warum diese Waffeln alle Verkaufsrekorde brechen

Violett eingefärbte Kekse, die nach mit braunem Zucker und Zimt gefüllten Pfannkuchen schmecken, sind in diesem Sommer in aller Munde. Seit Juni 2026 begeistern sie vor allem die Geschmacksnerven von Fans der K-Pop-Gruppe „BTS“.
Kurz nach (Vor-)Verkaufsstart im Juni waren die Kekse bereits wieder vergriffen. Und auch jetzt müssen Fans schnell sein: Da es sich um eine Limited Edition handelt, sind die Kekse im regulären Supermarkthandel nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Durch die 13 verschiedenen Keksprägungen und diverse Spezialverpackungen behandeln „BTS“-Fans (ARMY genannt, Anm.) die violettfarbenen Kekse wie wertvolle Sammlerstücke. Viele kaufen in Panini-Manier mehrere Packungen der „Dynamite“-Interpreten, um alle Motive zu vervollständigen.
Passend zum 13. Jubiläum der Gruppe tragen die Kekse nämlich 13 von der Band selbst entworfene Motive. Darunter finden sich die Namen der Mitglieder, das ARMY-Lightstick-Symbol und Botschaften an die Fans.
Es handelt sich um die bislang größte internationale Kollaboration der Keksmarke. Auch in Österreich sind diese erhältlich.
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