Siemens-Boss fordert mehr Tempo bei KI-Zulassung

„Man denke nur daran, wie lange es dauert, bis ein „AI Act“ oder „Data Act“ verabschiedet wird – vielleicht zwei Jahre. In dieser Zeit können sich KI-Modelle bereits sechs- oder achtmal weiterentwickelt haben“, sagte Busch der Zeitung „Welt am Sonntag“. Bis die Verordnung dann tatsächlich in Kraft trete, habe sich die entsprechende KI-Technologie oft schon in eine ganz andere Richtung bewegt. „Wir hinken stets hinterher“, kritisierte Busch.