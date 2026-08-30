„Das, was wir teurer sind, müssen wir besser sein“

Wenn es um Hightech geht, kommt man in Österreich an Infineon nicht vorbei. Von Kärnten aus werden Milliarden Chips in die ganze Welt geliefert, die nicht nur die Energiewende, sondern auch den KI-Boom möglich machen. Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzenden von Infineon Austria, im Gespräch mit der „Krone“.