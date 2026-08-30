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Harald Schmidt:

„Ich mache einfach, was ich will – seit 50 Jahren“

Salzburg
30.08.2026 08:00
Entertainer und Moderator Harald Schmidt im Gespräch mit „Krone“-Redakteurin Elisa Torner – auf ...
Entertainer und Moderator Harald Schmidt im Gespräch mit „Krone“-Redakteurin Elisa Torner – auf Schloss Leopoldskron wurde vorm Auftritt über Gott und die Welt geplaudert.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Entertainer Harald Schmidt tauscht das Traumschiff gegen Auftritte in Österreich! Neben Engagements in Graz und Wien hat der 69-Jährige jetzt Salzburg entdeckt – im Schloss Leopoldskron referierte er zu Festspielgründer Max Reinhardt. Der „Krone“ erzählte Schmidt, warum ihn solche Auftritte definitiv mehr reizen als Schiffreisen ans Ende der Welt und warum er sein Dasein als Pensionist nicht untätig genießen will.

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„Krone“: Erzählen Sie mir doch gerne einmal, wie ist denn überhaupt diese Verbindung jetzt entstanden mit dem Schloss Leopoldskron?
Harald Schmidt: Ich war zu einem Podcast eingeladen bei Monika Gruber, und der Kollege von Red Bull hat mich abgeholt und gefragt, ob ich mir noch Leopoldskron anschauen möchte. Ich kannte es nur vom Namen her. Wir sind danach vorbeigefahren und ich sehe diesen Raum – die Bibliothek – und war sofort entflammt. Ich habe gleich gesagt, hier müsste man doch was machen. Dann brauchten wir noch einen guten Titel für die Veranstaltung: „Ich und Max Reinhardt“ – keine falsche Demut – und das war es, eigentlich unkompliziert. Ich mache solche Veranstaltungen häufiger, ich bin ja Aktivrentner.

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