„Ich mache einfach, was ich will – seit 50 Jahren“

Entertainer Harald Schmidt tauscht das Traumschiff gegen Auftritte in Österreich! Neben Engagements in Graz und Wien hat der 69-Jährige jetzt Salzburg entdeckt – im Schloss Leopoldskron referierte er zu Festspielgründer Max Reinhardt. Der „Krone“ erzählte Schmidt, warum ihn solche Auftritte definitiv mehr reizen als Schiffreisen ans Ende der Welt und warum er sein Dasein als Pensionist nicht untätig genießen will.
„Krone“: Erzählen Sie mir doch gerne einmal, wie ist denn überhaupt diese Verbindung jetzt entstanden mit dem Schloss Leopoldskron?
Harald Schmidt: Ich war zu einem Podcast eingeladen bei Monika Gruber, und der Kollege von Red Bull hat mich abgeholt und gefragt, ob ich mir noch Leopoldskron anschauen möchte. Ich kannte es nur vom Namen her. Wir sind danach vorbeigefahren und ich sehe diesen Raum – die Bibliothek – und war sofort entflammt. Ich habe gleich gesagt, hier müsste man doch was machen. Dann brauchten wir noch einen guten Titel für die Veranstaltung: „Ich und Max Reinhardt“ – keine falsche Demut – und das war es, eigentlich unkompliziert. Ich mache solche Veranstaltungen häufiger, ich bin ja Aktivrentner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.