Poker um die künftige Koalition in Oberösterreich

Weil keine Partei in Oberösterreich alleine auf eine absolute Mehrheit kommt, müssen nach der Wahl im Herbst 2027 zwei oder mehrere Parteien zusammenarbeiten und im Landtag den Landeshauptmann wählen.
Die Spectra-Umfrage im Auftrag der Grünen hat in den Stuben der oberösterreichischen Landtagsparteien für ordentlichen Wirbel gesorgt – die „Krone“ hat ausführlich berichtet. Die einen können die Zahlen nicht fassen oder glauben, andere hingegen sehen sich in ihrem Weg bestätigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.