Erst Mega-Patzer, dann spielt Querfeld groß auf

„Es hat mir extrem leidgetan“

„Das sollte nicht passieren. Es hat mir auch extrem leidgetan für die Mannschaft“, haderte Querfeld bei Sky mit seinem Patzer. „Dass dann noch ein Tor und ein Assist gelingt, ist natürlich eine Draufgabe. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich der Mannschaft dann doch noch was zurückgeben konnte.“