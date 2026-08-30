Keiner wollte Schneiders „Schlafes Bruder“ drucken

„Das also ist der Sohn des Schriftstellers, der ,Schlafes Bruder‘ geschrieben hat“, sagte die Deutschlehrerin meines zwölfjährigen Sohns, hielt die korrigierte Schularbeit, die mehr Rottöne als Blautöne zeigte, demonstrativ in die Höhe, damit sich die ganze Klasse so recht erschrecken sollte. „Ich habe ,Schlafes Bruder‘ nie gelesen. Aber wann schreiben Sie wieder einen Bestseller?“, bemerkte unlängst ein Bekannter, von dem ich annehmen darf, dass er noch überhaupt kein Buch gelesen hat.