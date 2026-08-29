Frau Senger, wie kommt Frau wirklich zum Orgasmus?

2026 Kolumnen! So viele Sonntage schreibt Prof. Dr. Gerti Senger schon über Lust und Liebe in der „Krone“. Zu diesem Jubiläum spricht die Beziehungstherapeutin offen und ehrlich über sexuelle Mythen, Fadesse im Bett und eine Sehnsucht, die 35 Jahre Aufklärung überdauert hat.
Eine Traumvilla mit Wintergarten und Pool am Fuß des Wiener Hackenbergs mit seinen romantischen Weingärten: Über den Treppenaufgang zum Haus mit der psychotherapeutischen Praxis führt ein roter Teppich, ihre Patienten sollen sich wie Ehrengäste fühlen. Oben im Wohnsalon nimmt die Liebesexpertin dann zwischen roten Kissen auf jener weißen Couch Platz, die auch dem Fernsehpublikum vertraut ist. Gerti und ich sind seit mehr als 30 Jahren Kolleginnen, deshalb führen wir das Interview per Du.
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