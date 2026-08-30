Super-Teleskop soll dunkelste Geheimnisse lüften

Heute startet das neue Roman-Superteleskop der NASA seine Reise ins All. Mittels riesiger Himmelsdurchmusterung sollen die größten Geheimnisse des Universums entschlüsselt werden. Wie das funktioniert, ist hochkomplex. Ein Astronom bringt für uns Licht ins wahrlich Dunkle.
Frühestens um 7.26 Uhr Ortszeit, also 13.26 Uhr unserer Zeit, ist es heute so weit. Dann soll an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete vom Startkomplex 39A des Kennedy Space Centers in Florida die neue „Wunderwaffe der Sternbeschau“ ins Weltall fliegen.
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