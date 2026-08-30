Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bezirkshauptfrau:

„James soll bei der Familie sein dürfen, aber …“

Niederösterreich
30.08.2026 11:00
Neues Kapitel in der heiklen Causa rund um das „Koks-Drama“ von Baby James: Das Kind wurde am ...
Neues Kapitel in der heiklen Causa rund um das „Koks-Drama“ von Baby James: Das Kind wurde am Montag von der Jugendhilfe abgeholt.(Bild: Krone-Collage/Martin A. Jöchl, zVg)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

Nach dem „Kokain-Drama“ um Baby James und dem großen Schweigen der Behörden spricht jetzt die zuständige Bezirkshauptfrau mit der „Krone“ über den harten Durchgriff. Sie wolle, dass das Kind „am Ende wieder bei seiner Familie“ ist, sagt aber auch: „Dem Baby wurde Kokain verabreicht.“ 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erstmals seit Bekanntwerden des „Koks-Dramas“ traut sich eine hochrangige Beamtin, über das Tabu-Thema zu sprechen. Während die zuständige SPÖ-Landesrätin Eva Prischl angeblich „zum Wohl des Kindes“ nichts zu der Causa sagt, nimmt jetzt die Bezirkshauptfrau aus Gänserndorf (NÖ) zu dem heiklen Thema Stellung.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.08.2026 11:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich
Top 3
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine