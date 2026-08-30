Bundeskanzler Christian Stocker sorgt mit seinen Aussagen über FPÖ-Chef Herbert Kickl für Diskussionen. Im „Krone“-Sommergespräch bezeichnete Stocker Kickls politische Haltung und dessen Nähe zu den Identitären als „Schande für Österreich“. Gleichzeitig grenzt sich der Kanzler klar von einer Zusammenarbeit mit Kickl und der FPÖ ab. Unsere Frage des Tages vom 30. August lautet daher: „Schande für Österreich“: Hat Kanzler Stocker mit seinem Kickl-Sager recht?“