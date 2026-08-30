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Zum Fest in Millstatt

Nockis-Phänomen: Fans reisen Tausende Kilometer

Kärnten
30.08.2026 12:00
Zum nun bereits 36. Mal locken Frontmann Friedl Würcher und seine Nockis Tausende Fans aus nah ...
Zum nun bereits 36. Mal locken Frontmann Friedl Würcher und seine Nockis Tausende Fans aus nah und fern zu ihrem traditionellen Fest nach Millstatt.(Bild: Mathias Lauringer | soulspacestudios.at)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Ob aus Holland, Deutschland oder der Schweiz – für das Nockisfest in Millstatt nehmen viele treue Fans jedes Jahr stundenlange Anfahrten in Kauf. Um eine schöne Zeit mit den Schlagerstars, aber auch mit Gleichgesinnten zu verbringen - wie sie der „Krone“ erzählen.

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Vom 18. bis 20. September ist es wieder so weit: Das legendäre Nockisfest geht nun zum bereits 36. Mal am Ufer des Millstätter Sees über die Bühne. Ein musikalisches, familiäres Event, das für viele eingefleischte Fans von Friedl Würcher und dessen Bandkollegen bereits zu einer Spätsommer-Tradition geworden ist.

Wie auch für den gebürtigen Holländer Peter: „Ich war schon 25 Mal dabei. Ich habe die Nockis und ihre Musik 1987 im Rahmen eines Campingurlaubs in Döbriach kennengelernt.“ Mittlerweile kann sich der Pensionist aber – anders als zahlreiche seiner Landsleute – die weite Anfahrt sparen. „Meine Frau und ich haben uns vor sechs Jahren in Feld am See niedergelassen – jetzt ist es also nur noch ein Katzensprung.“

Birgit und ihr Mann (ganz rechts) aus Deutschland mit Nockis-Frontmann Friedl Würcher und ...
Birgit und ihr Mann (ganz rechts) aus Deutschland mit Nockis-Frontmann Friedl Würcher und Bandurgestein Wilfried(Bild: zVg)
Birgits erstes Fan-Foto.
Birgits erstes Fan-Foto.(Bild: zVg)

„Musik verbindet – das stimmt wirklich“
Das können Birgit und ihr Mann aus Deutschland nicht behaupten – das Ehepaar aus Cottbus sitzt fast neun Stunden im Auto, um mit den Nockis zu feiern. „Ich habe sie erstmals 2008 bei uns gesehen. Und 2010 sind wir dann das erste Mal zum Fest nach Kärnten gereist. Seitdem kommen wir jedes Jahr und verbringen die ganze Nockiswoche hier. Mit der Zeit kennt man sich unter den Fans, schließt viele Freundschaften – man kann sagen: wir sind eine große Familie. Man sagt ja immer: Musik verbindet – und das stimmt!“

Das sehen auch Alexandra und Daniel aus der Schweiz so: „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue – das Nockisfest ist seit unserem ersten Besuch 2017 fix in der Urlaubsplanung verankert. Wir sind meist von Donnerstag bis Montag da, treffen uns abseits vom Fest mit Fan-Freunden und genießen einfach die wunderschönen Regionen Kärntens“, erzählt Daniel, der in einem Monat seinen 50er feiert und bereits seit seiner Jugend Nockis-Fan ist.

Fan Alexandra aus der Schweiz – das Nockisfest ist für sie und ihren Mann Daniel fix im ...
Fan Alexandra aus der Schweiz – das Nockisfest ist für sie und ihren Mann Daniel fix im Urlaubskalender verankert.(Bild: zVg)

„Sind sich immer treu geblieben“
„Ich finde es einfach toll, dass sie mit ihrer Musik mit der Zeit gehen, aber dennoch sich und ihrem Stil immer treu bleiben. Ich habe sicher schon an die 50 Konzerte besucht.“ Ganz besonders freuen sich die treuen Fans beim heurigen Nockisfest auf die „Nacht der Legenden“ am Freitag – unter anderen mit Schlagerstar Ireen Sheer und Jogl Brunner. Hinweis: Wer noch keine Karten hat, sollte sich beeilen – es sind nur noch wenige Plätze frei!

Informationen und Karten für das Nockisfest vom 18. bis 20. September gibt es unter www.nockis.at und www.oeticket.com

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