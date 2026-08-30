Nockis-Phänomen: Fans reisen Tausende Kilometer

„Musik verbindet – das stimmt wirklich“

Das können Birgit und ihr Mann aus Deutschland nicht behaupten – das Ehepaar aus Cottbus sitzt fast neun Stunden im Auto, um mit den Nockis zu feiern. „Ich habe sie erstmals 2008 bei uns gesehen. Und 2010 sind wir dann das erste Mal zum Fest nach Kärnten gereist. Seitdem kommen wir jedes Jahr und verbringen die ganze Nockiswoche hier. Mit der Zeit kennt man sich unter den Fans, schließt viele Freundschaften – man kann sagen: wir sind eine große Familie. Man sagt ja immer: Musik verbindet – und das stimmt!“