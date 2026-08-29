Die Wende: So wurden wir vor 35 Jahren eingekocht

Wer vor 35 Jahren fein essen gehen wollte, brauchte weder fermentierten Koji noch eine Pinzette zum Anrichten. „Farm to Table“ war noch kein Begriff, Sharing Plates kein Konzept, und der offene Blick auf polierte Kupferpfannen in einem Lokal eher Ausnahme als Instagram-Kulisse. Dafür wurde in den besten Restaurants etwas aufregend Neues geboten, das heute selbstverständlich klingt: eine moderne österreichische Küche.