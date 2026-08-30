Mann (27) festgenommen
Britin (31) am Bahnhof Rosenheim erstochen
Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.
Die 31-jährige Britin wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Derzeit sei unklar, ob die Frau und der Mann sich gekannt hätten. Ebenso sei unbekannt, was die Frau in Bayern gemacht habe.
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat. Dafür sucht sie nach Zeugen, die einen Streit in der Nacht gegen 0.50 Uhr oder früher am Bahnhof in Rosenheim beobachtet haben.
Der Zugverkehr war durch die Tat nicht wesentlich beeinträchtigt, wie ein Sprecher mitteilte. Die letzten Züge führen in Rosenheim um 0.40 Uhr und die Arbeit der Spurensicherung sei bereits beendet gewesen, als die ersten Züge am frühen Morgen wieder gefahren seien.
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