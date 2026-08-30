Britin (31) am Bahnhof Rosenheim erstochen

Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.