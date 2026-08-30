45 Jahre Kellnerin: „Würde das wieder so machen“

Unmittelbar nach dem Abschluss der Pflichtschule begann sie dort eine Lehre als Koch und Kellner. „Essen und Trinken habe ich schon damals sehr gerne gehabt“, begründet sie heute ihre Berufswahl. Und nach einem Vorstellungsgespräch im Landhaus Bacher, das damals erst vor Kurzem von Lisl Wagner-Bacher und ihrem Gatten Klaus übernommen worden war und noch keine Haube hatte, war der Entschluss klar: „Hier fange ich an!“