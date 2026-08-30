Klettern ist ihr Job: „Ich habe keine Angst“

„Ich habe keine Angst, aber Respekt. Und zwar jedes Mal, wenn ich bei einem Hochhaus über die Kante steige“, sagt Jasmin Landertshammer. Kein Wunder: Wenn sie an Fassaden und Türmen arbeitet, hängt ihr Leben wortwörtlich an nur einem Seil. „Es ist wichtig, auch beim Partner zu schauen, ob alles richtig eingehängt ist“, sagt sie. „Sonst kann das fatal enden.“