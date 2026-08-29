Haberzettl: „Ich sehe mich ein bissl als Hofnarr“

Auf den ersten Blick wirkt Bruno Haberzettls Garten im beschaulichen Winzendorf in Niederösterreich fast wie ein kleiner Dschungel. Hier lebt der Karikaturist mit seiner Frau Nora, mit der er seit 27 Jahren verheiratet ist. Auch sie liebt die Ruhe und die Natur. Im Garten sind vor allem die Kräuter ihr Reich. Doch es ist nichts zufällig wild. Stein- und Sandhaufen, Pflanzen oder das Totholz – alles hat System. Vieles hat Haberzettl selbst herangeschafft, jeden Stein mit eigener Hand gelegt, jeden Rückzugsort bewusst geschaffen. 17 Teiche und Tümpel gibt es mittlerweile auf dem Grundstück, dazu Sandflächen für bodenbrütende Wildbienen, heimische Sträucher und rund 40 Nistkästen für Vögel – sogar für Fledermäuse ist ein Quartier vorgesehen. Schönheit ist dabei nicht das wichtigste Kriterium. Entscheidend ist, dass Amphibien, Reptilien, Insekten und Vögel hier Platz finden. Besonders stolz ist Haberzettl auf seine Gelbbauchunken. „In meinem nächsten Leben werd’ ich eine Gelbbauchunke“, sagt er lachend.